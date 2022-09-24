Bugün hangi maçlar var?

Liglere verilen Milli arada futbolseverler Milli maç heyacanını yakından takip ediyor.UEFA Uluslar Ligi maçlarını takip edenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.
UEFA Uluslar Ligi maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Bugün oynanacak maçları takip etmek isteyenler hangi maçların oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Bugün oynanacak Milli maçları sizler için derledik.İşte UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak mücadeleler..
24 Eylül maç programı
16:00 - Ermenistan - Ukrayna
19:00 - Slovenya - Norveç
19:00 - Kuzey İrlanda - Kosova
21:45 - İspanya - İsviçre
21:45 - Çekya - Portekiz
21:45 - İskoçya - İrlanda Cumhuriyeti
21:45 - İsrail - Arnavutluk
21:45 - Sırbistan - İsveç
21:45 - Güney Kıbrıs - Yunanistan