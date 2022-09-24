Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
banner107

Bugün hangi maçlar var?

Bugünün maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor.

24 Eylül 2022 Cumartesi 20:00
38 Okunma
Bugün hangi maçlar var?



Liglere verilen Milli arada futbolseverler Milli maç heyacanını yakından takip ediyor.UEFA Uluslar Ligi maçlarını takip edenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

UEFA Uluslar Ligi maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Bugün oynanacak maçları takip etmek isteyenler hangi maçların oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Bugün oynanacak Milli maçları sizler için derledik.İşte UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak mücadeleler..

24 Eylül maç programı

16:00 - Ermenistan - Ukrayna

19:00 - Slovenya - Norveç

19:00 - Kuzey İrlanda - Kosova

21:45 - İspanya - İsviçre

21:45 - Çekya - Portekiz

21:45 - İskoçya - İrlanda Cumhuriyeti

21:45 - İsrail - Arnavutluk

21:45 - Sırbistan - İsveç

21:45 - Güney Kıbrıs - Yunanistan

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksa Süper Lig ve 1. Lig Puanları
Aksa Süper Lig ve 1. Lig Puanları
Aksa liglerinde maç sonuçları
Aksa liglerinde maç sonuçları
Kıbrıslı Türk sporcudan büyük başarı...
Kıbrıslı Türk sporcudan büyük başarı...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim