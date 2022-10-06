Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

19:45 - Sivasspor – FC Balkani UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen, TV 8 Buçuk

20:00 Çeyrek Final Ampute Dünya Kupası Çeyrek Final TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

22:00 Fenerbahçe – AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi Exxen

22:00 RFS – M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen, TV 8 Buçuk