Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:00Kasımpaşa - Mersin İYZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
15:00Ç.Rizespor - BoyabatsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
17:30Kayserispor - IğdırsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor
19:00Kura ÇekimiUEFA U21 Avrupa ŞampiyonasıUEFA.tv
19:00Genoa - SPALİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
19:00Lübeck - MainzAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Mannheim - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Leipzig - HamburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Stuttgart Kickers - FrankfurtAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
19:30Charleroi - KortrijkBelçika Pro LeagueBilyoner TV
19:30KAS Eupen - LeuvenBelçika Pro LeagueBilyoner TV
19:45Eindhoven - Willem IIHollanda KNVB BekerBilyoner TV
20:00Sevilla - Valenciaİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,
20:00Brage - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV
20:30Adana Demirspor - AdıyamansporZiraat Türkiye Kupasi ZTKA Spor
21:00Getafe - Athletic Bilbaoİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV
21:30Brighton - Nottingham Forestİngiltere Premier LigBein Sports 4
21:45Genk - WesterloBelçika Pro LeagueBilyoner TV
21:45Seraing - Cercle BruggeBelçika Pro LeagueBilyoner TV
21:45Braunschweig - WolfsburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
21:45Darmstadt - MonchengladbachAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
21:45Elversberg - BochumAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
21:45Hoffenheim - SchalkeAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
21:45Kilmarnock - Dundee Unitedİskoçya Lig KupasıBilyoner TV
22:00Atletico Madrid - Rayo Vallecanoİspanya La LigaCBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Torino - Cittadellaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV
22:00Roda - HeraclesHollanda KNVB BekerBilyoner TV
22:15Crystal Palace - Wolverhamptonİngiltere Premier LigBein Sports 3