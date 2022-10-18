Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00Kasımpaşa - Mersin İYZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

15:00Ç.Rizespor - BoyabatsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

17:30Kayserispor - IğdırsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

19:00Kura ÇekimiUEFA U21 Avrupa ŞampiyonasıUEFA.tv

19:00Genoa - SPALİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

19:00Lübeck - MainzAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Mannheim - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Leipzig - HamburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Stuttgart Kickers - FrankfurtAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

19:30Charleroi - KortrijkBelçika Pro LeagueBilyoner TV

19:30KAS Eupen - LeuvenBelçika Pro LeagueBilyoner TV

19:45Eindhoven - Willem IIHollanda KNVB BekerBilyoner TV

20:00Sevilla - Valenciaİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV,

20:00Brage - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

20:30Adana Demirspor - AdıyamansporZiraat Türkiye Kupasi ZTKA Spor

21:00Getafe - Athletic Bilbaoİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV

21:30Brighton - Nottingham Forestİngiltere Premier LigBein Sports 4

21:45Genk - WesterloBelçika Pro LeagueBilyoner TV

21:45Seraing - Cercle BruggeBelçika Pro LeagueBilyoner TV

21:45Braunschweig - WolfsburgAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

21:45Darmstadt - MonchengladbachAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

21:45Elversberg - BochumAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

21:45Hoffenheim - SchalkeAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

21:45Kilmarnock - Dundee Unitedİskoçya Lig KupasıBilyoner TV

22:00Atletico Madrid - Rayo Vallecanoİspanya La LigaCBC Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Torino - Cittadellaİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

22:00Roda - HeraclesHollanda KNVB BekerBilyoner TV

22:15Crystal Palace - Wolverhamptonİngiltere Premier LigBein Sports 3