Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:03
102 Okunma
Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00Chiba - KofuJaponya J2 LigiBilyoner TV

13:00Gwangju - Jeonnam DragonsGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

13:00Gyeongnam - Daejeon CitizenGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

13:30Asan - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

19:00Hillerod - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV

19:45Karabağ - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Exxen

20:00Vejle - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV

22:00Dinamo Kiev - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

22:00Maccabi Haifa - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen

22:00Sheffield Utd - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3

Anahtar Kelimeler:
FutbolMaçSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı!
Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı!
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim