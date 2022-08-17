Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:00Chiba - KofuJaponya J2 LigiBilyoner TV
13:00Gwangju - Jeonnam DragonsGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
13:00Gyeongnam - Daejeon CitizenGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
13:30Asan - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
19:00Hillerod - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV
19:45Karabağ - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Exxen
20:00Vejle - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV
22:00Dinamo Kiev - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
22:00Maccabi Haifa - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen
22:00Sheffield Utd - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3