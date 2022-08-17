Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00Chiba - KofuJaponya J2 LigiBilyoner TV

13:00Gwangju - Jeonnam DragonsGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

13:00Gyeongnam - Daejeon CitizenGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

13:30Asan - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

19:00Hillerod - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV

19:45Karabağ - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Exxen

20:00Vejle - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV

22:00Dinamo Kiev - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

22:00Maccabi Haifa - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen

22:00Sheffield Utd - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3