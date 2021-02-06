Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 17:12
228 Okunma
Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 pozitif vaka

Bursaspor'da 8'i futbolcu toplam 11 kişinin corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Covid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.

Açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbide kazanan Galatasaray
Derbide kazanan Galatasaray
Derbinin muhtemel 11'leri
Derbinin muhtemel 11'leri
Kartal Antalya'ya takıldı
Kartal Antalya'ya takıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim