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Büyük Erkeklerde Şampiyon Ahmet Tuncalın

Atıcıların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Lefke Skeet Kupası sonuçlandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46
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Büyük Erkeklerde Şampiyon Ahmet Tuncalın

Atıcıların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Lefke Skeet Kupası sonuçlandı.

Büyük erkeklerde Ahmet Tuncalın final serisinde tüm rakiplerini geride bıraktı. Finalde oldukça rahat olan Beşparmak Atıcılık Birliği sporcusu Tuncalın, en yakın rakibine bir plaka da fark atarak şampiyonluğu elde etti.
Diğer klasmanlarda alınan sonuçlar:
1. Girne A.A.Kulübü 355/375 REKOR
(S.Oday 121 S.Zaimoğlu 118 I.Metay 116)
2. Lefke A.A.Kulübü 332/375
(S.Hafız 120 Y.Akmen 106 Ö.Tunçkol 106)
3. Boğaztepe A.A.Kulübü 321/375
(M.Sabancı 107 A.Satvet 107 K.Madencioğlu 107)
Genç Erkekler Kategorisi
1. Osman Mavideniz 95 P (Boğaztepe A.A.K)
2. Cahit Seven 88 P (Maraş A.A.K)
3. İbrahim Akgürcü 88 P (Lefke A.A.K)
Kadınlar Kategorisi
1.Neşe Gürses 99 P (Gönyeli A.A.K)
2. Meral Metay 30 P (Girne A.A.K)
Veteran Erkekler Kategorisi
1. Mustafa Gençöztürk 85 P (İskele A.A.K)
2. Hakkı Somuncu 81 P (Gönyeli A.A.K)
3. Yaşar Çiftgül 72 P (DOĞANCI A.A.K)

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