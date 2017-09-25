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Büyük Yarış tamamlandı

“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi” dün geçilen etaplarla tamamlandı yarışı Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi kazanırken, Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi şampiyonluklarını garantiledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:35
Büyük Yarış tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı,“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”  dün geçilen etaplarla tamamlandı yarışı Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi kazanırken, Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi şampiyonluklarını garantiledi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan veren“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi” dün Serdarlı, Görneç ve Ergenekon köylerinde geçilen etaplarla tamamladnı. Zorlu fakat keyifli etaplarda güne 13 ekip başlarken, 8 ekip finişe ulaşabildi. Güne lider başlayan Mustafa Bulutoğluları-Nebil Öneral ikilisi tempolarını nispeten düşürerek rahat bir birincilik aldılar. Büyük keyif veren ikincilik mücadelesinden Sadık Bilgimer-Mustafa Nalçakanoğlu ikilisi galip ayrılırken, podyumu tamamlayan ekip Mehmet Kamiloğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi oldu.

Şampiyonluk için start alan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi günün ilk etabında aracının mekanik arıza yapmasıyla finiş göremese de, matematiksel olarak şampiyonluk yolundaki tek rakibi Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisinin de kaza yapıp yarış dışı kalmasıyla 2017 KKTC Ralli Şampiyonu olmayı garantileyen ekip oldu.

İzyelenlere performansı ile büyük keyif veren ve KKTOK tarafından günün kahramanı seçilen Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi dördüncü olurken, Abdullah Topal-İbrahim Kara ikilisi beşinci, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi altıncı, Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç ikilisi yedinci ve gençler şampiyonu olan İbrahim Yolcu Argün-Enver Alibaba ikilisi sekizinci oldu.

Yarışta ikinci sıraya kadar yükselip yol notu hatası ile güzergahtan çıkan Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak ikilisi yarış dışı kalırken finiş göremeyen diğer ekipler Özhan Karaduman-Kemal Topcuoğlu ve Yusuf Cambaz-Ahmet Behlül ikilisi oldu.

Yarış sonunda ödül töreni Girne Dome Hotel önünde yapılırken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Start seremonisinde olduğu gibi finiş seremonisi de keyifli dakikalara sahne oldu. Sezonun son yarışı 5 Kasım 2017 tarihinde yapılacak.

BRTK

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