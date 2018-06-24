Büyüklerde zirve Elif ve Cemal’ın

BRT Spor'un haberine göre, Masa Tenisinde Büyük En İyi 8’ler turnuvası dün saat 10.00’da federasyon salonunda oynandı.

Saydam Eğitim ve Tarih Vakfı(SAYTEV) sponsorluğunda düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara ev sahipliği yaptı. SAYTEV koordinatörü Şahan Aşık’a, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından plaket takdim edildi.

Turnuvada alınan dereceler şöyle;

Kızlar;

1- Elif Töre (GAÜ)

2- Kezal Akçatepe (GAÜ)

3- Bilge Ervandar (BMTAD)

4- Sude Köknel (BMTAD)

Erkekler;

1- Cemal Kara (GAÜ)

2- Sertaç Savim (LAÜ)

3- Eser Erenler (LAÜ)

4- Hasan Bekiroğulları (BMTAD)