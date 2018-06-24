Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Büyüklerde zirve Elif ve Cemal’ın

Masa Tenisinde Büyük En İyi 8’ler turnuvası dün saat 10.00’da federasyon salonunda oynandı.

24 Haziran 2018 Pazar 10:48
Büyüklerde zirve Elif ve Cemal’ın

BRT Spor'un haberine göre, Masa Tenisinde Büyük En İyi 8’ler turnuvası dün saat 10.00’da federasyon salonunda oynandı.

Saydam Eğitim ve Tarih Vakfı(SAYTEV) sponsorluğunda düzenlenen turnuva oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara ev sahipliği yaptı. SAYTEV koordinatörü Şahan Aşık’a, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından plaket takdim edildi.

Turnuvada alınan dereceler şöyle;

Kızlar;

1- Elif Töre (GAÜ)

2- Kezal Akçatepe (GAÜ)

3- Bilge Ervandar (BMTAD)

4- Sude Köknel (BMTAD)

Erkekler;

1- Cemal Kara (GAÜ)

2- Sertaç Savim (LAÜ)

3- Eser Erenler (LAÜ)

4- Hasan Bekiroğulları (BMTAD)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerde 1. Şerif ve Arda
Miniklerde 1. Şerif ve Arda
Masörlük kursu başlıyor
Masörlük kursu başlıyor
YDÜ ve GAÜ şampiyon
YDÜ ve GAÜ şampiyon

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim