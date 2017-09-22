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Çanakkale Spor Kulübü’ne dev sponsor

2017 – 2018 Futbol sezonunda 1. Ligde mücadele edecek Mağusa’nın köklü kulübü Çanakkale Spor Kulübüne Döveç Construction Ana Sponsor oldu.

22 Eylül 2017 Cuma 09:00
Çanakkale Spor Kulübü’ne dev sponsor

2017 – 2018 Futbol sezonunda 1. Ligde mücadele edecek Mağusa’nın köklü kulübü Çanakkale Spor Kulübüne  Döveç Construction Ana Sponsor oldu.

Yapılan imza töreninde konuşan Döveç Construction Direktörü Buğra Döveç; “Her sezon olduğu gibi bu sezonda Mağusa’nın güzide kulüplerinden Çanakkale Türk Spor Kulübü’ne Ana Sponsor olmaktan gurur duyduklarını” söyledi. Bu sponsorluğun özde Çanakkale Türk Spor Kulübü’ne katkı olsada, aslında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp ülke sporuna başarılı birer sporcu olarak yetiştirebilmek için yapılan bir yatırımdır” diye ekledi. Şirketimiz Döveç Group; inşaat sektörü olarak çıktığı bu yolda hızla büyüyerek Alfam Yurtları, Arredo Mobilya ve son olarak da Yeniboğaziçi ve Mağusa’da 2 şubesi ile Döveç Fitness Center’i açarak ülkemize başarılı sporcular yetiştirilmesine katkı koymayı kendine görev edinmiştir. Geçen sezon namağlup şampiyon olarak 1. Lige yükselen Çanakkale’ye bu yıl da her türlü desteği vereceklerini ve rahmetli babaları Muharrem Döveç’in adını taşıyan Muharrem Döveç Stadı’nda yeni bir şampiyonluk yaşamak istediklerini belirtti.

Çanakkale Spor Kulübü Başkanı İbrahim Şeker de Döveç Construction’a her yıl takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek geçen seneki şampiyonluk kupasını hediye etti.

Bu yıl şampiyon olan kadrolarına yapılan transfer takviyeleriyle çok iddalı bir kadro kurduklarını ve Döveç Construction’ın da katkılarıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirtti.

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