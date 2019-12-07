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Çebi: TFF transfer izni vermedi

07 Aralık 2019 Cumartesi 14:02
Çebi: TFF transfer izni vermedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na yaptığı açıklamada devre arası için TFF'den transfer izni alamadıklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na açıklamalarda bulundu.

"Kasamıza gelen 1 lira par yok"

"Sorunlar gerçekten çok büyük. Taraftar ve camia el ele olmak zorunda. Beşiktaş taraftarı ve camiası benim yanımda duramazsa dizlerimin üzerine çökerim. Buradan hep birlikte çıkacağız. Biraz kuruntulu bir adamım, yapım farklı. 15 gün sonrasını, 2 ay sonrasını düşünüyorum ve geriliyorum. Gelirlerin tamamı bankalara temlikli. Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Kötüyü de düşünmek ve hazırlıklı olmak lazım. Taraftarların seslerine ve paralarına ihtiyacım var. Takımı desteklesinler, formalarını alsınlar."

"TFF transfer izni vermedi"

"İki transfer yapmayı düşünüyoruz. Bir santrfor, orta sahada 6-8 numara olabilir. İhtiyacımız var. TFF'nin transfer için bize şu anda izin vermediğini açıklayan ben olayım. Lisans Kurulu, bu bütçeyle transfer yapamazsınız diyor. Bu sınırlamayla karşı karşıyayız. Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroluk transnfer nedeniyle limiti aşmışız. Sattıktan sonra transfer yapabiliriz. Fakat şu anda bizim satışa çıkardığımız veya talep gelen oyuncu yok. Lisans kuruluyla biraz itişip kakışacağız gibi görülüyor. O yolu aşmamız gerekiyor. Aşarsak da 2 transfer yapmak istiyoruz. Aboubakar, Talisca, Cenk Tosun gündemde yok. Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Biz o maaşları da ödeyemeyiz. Pepe gibi Talisca gibi oyuncuları getirmek başarı değil. Talisca'da da hata yapıldı. Kulübe satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuya koymuyorsunuz. Bu hata nasıl yapılmış bilemiyorum. Buna beceriksizlik mi diyelim, iş bilmezlik mi diyelim. Aboubakar da bu şekilde. Toptan anlamayan, yabancı dili olmayan, tüccarlığı olmayan, hukuk bilgisi olmayan bir arkadaşın neden transfer komitesi başkanı yapıldığını anlamıyorum."

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