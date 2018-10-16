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"Cengiz uzayda bile oynar"

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Bayern Münih'in radarında olduğu iddia edilmişti

16 Ekim 2018 Salı 21:14
"Cengiz uzayda bile oynar"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, adı son günlerde Alman devi Bayern Münih ile anılan eski oyuncuları Cengiz Ünder için, “İtalya’da oynayamaz diyorlardı ama yaptıkları ortada. Bayern’de de oynar, uzayda bile oynar” dedi.

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra Medipol Başakşehir’e, oradan da İtalya'nın Roma takımına transfer olan ve gösterdiği başarılı performans ile takımın değişmezleri arasına giren Cengiz Ünder’in adı Alman devi Bayern Münih ile anılmaya başladı. Yaşı ilerleyen Robben’in yerini Cengiz ile doldurmayı planlayan Bayern’in, milli futbolcu için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da iddialar arasında yer alırken, Cengiz’i en iyi tanıyan isimlerin başında gelen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transferin gerçekleşmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Eroğlu, “Cengiz’in geldiği konum açık söylemek gerekirse bizi şaşırtmıyor. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bayern Münih’e transferi benim için sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

Altınordu’nun haklı gururu

Cengiz’in Robben’in yerini doldurabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, “Cengiz, İtalya’ya ya giderken bazı kesimler oranın sert bir lig olduğunu ve başarılı olamayacağını söylüyorlardı. Ancak Cengiz kendisini kanıtladı. O yüzden Bayern Münih’te de Robben’in yerini doldurur. Cengiz, özellikleri olan çok iyi bir oyuncu. Uzayda bile oynar” diye konuştu.

Altınordu olarak yaşanan bu gelişmelerin kendilerini gururlandırdığını aktaran Eroğlu, “Bizim oyuncularımız rekor kıra kıra transfer oluyorlar. Bu durum bizi hem gururlandırıyor hem de motivasyonumuzu arttırıyor” dedi.

Gözünü Eskişehirspor’a dikti

Göztepe ile oynanan hazırlık maçında takımın ortaya koyduğu performansı beğendiğini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor karşısında mutlak galibiyet istediklerini belirtti. Eroğlu, “Zor bir karşılaşma olacak. Ancak kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyoruz. Bu tarz maçların telafisi olmaz” şeklinde konuştu.

Başarılı futbol adamı, Göztepe ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Murat Uçar’ın durumunun 1-2 gün içerisinde netlik kazanacağını da sözlerine ekledi. 

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