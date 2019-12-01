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Çetinkaya nokta koydu

01 Aralık 2019 Pazar 11:17
Çetinkaya nokta koydu

Çetinkaya, basketbol şubesini kapattı. Alınan bilgilere göre sezon başında kurulan ve kura çekimine de katılan Çetinkaya, ligden çekildi.

Kurulduğu günden bu yana kapanacağına yönelik sürekli çıkan dedikodular sonunda gerçekleşti. Koç Kadri Alagöz ve oyuncularının gösterdiği özverilerle iki buçuk aya aşkın bir süre dayanan Çetinkaya basketbol takımı, yönetimin ve şube sorumlusunun ilgisizliğinden dolayı faaliyetlerine son verdiği öğrenildi. Koç Kadri Alagöz, üzgün olduğunu, hayal kırıklığı yaşadığını, çok emek verildiğini ancak futbol takımınında geçtiği kritik dönemden dolayı durumu anlayabildiğini söyledi. Oyuncularına ortaya koydukları büyük karakterden dolayı teşekkür ederek sözlerine son verdi.

BRTK

Anahtar Kelimeler:
ÇetinkayaBasketbol şubesiSporHaberGündemKıbrıs
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