Çeyinkaya Yenicami’ye büyük şok yaşattı

Lefkoşa’da oynanan derbi maçta, Yenicami uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada, uzatma dakikalarında Çetinkaya’nın attığı gole engel olamadı.

Son haftaya MTG’nin iki puan önünde giren Yenicami kaybettiği iki puanla, şampiyonluk şansının da mucizelere bıraktı.

71 puanla ilk sırada MTG, ikinci sırada ise Yenicami son haftaya nefes nefese girmiş olacak.

Haftaya, lider MTG, ligden düşmemek için Play- Out oynayacak Küçük Kaymaklı Lefkoşa’da karşılaşacak.

Yenicami ise, Türk Ocağı ile son hafta maçına çıkacak ve MTG’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Sahasında Cihangir’e 6 gol atarak galip gelen MTG’de Yenicami’nin puan kaybetmesinin ardından büyük bir sevinç yaşanıyor. Şampiyonluk şarkıları söyleyen MTG taraftarları, kulüp önünü bayram yerine çevirdi.

Çetinkaya ise, Yenicami’den puan alarak, dört sezon önce benzer bir şekilde kendilerinden puan alarak şampiyon olmalarını engelleyen YAK camiasından intikamını almış oldu.