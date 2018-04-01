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Cihangir 3 attı, 3 aldı

Cihangir deplasmanda Ozanköy’ü 3-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı...

01 Nisan 2018 Pazar 11:15
Cihangir 3 attı, 3 aldı

BRTK Spor'da yer alan habere göre; Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmada Cihangir deplasmanda Ozanköy’ü 3-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Mesarya ekibini galibiyete taşıyan golleri Ertan, Fırat ve genç oyuncu Doğan kaydetti.

25.haftanın zorlu mücadelesi Ozanköy’de oynandı. Son 3 haftada 7 puan toplayarak umutlanan Ozanköy, Cihangir’i ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Cihangir rahat bir oyun sonrasında 3-0 kazandı.

Kırmızı lacivertliler 10.dakikada Ertan’ın penaltı golü ile ilk devreyi 1-0 önde tamamlarken, 52.dakikada Fırat skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın 62.dakikasında Ertaç’ın penaltı atışında Raif kalesini gole kapatırken, maçın skorunu ise 65.dakikada attığı golle tayin eden isim genç Doğan oldu. Cihangir, çekinerek geldiği deplasmanda 3 puanı 3 golle alırken, puanını da 33’e çıkardı. Ozanköy ise 18 puanda kaldı.

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Hakan Ünal, Necmi Bulut, Hakan Muhtaroğlu

Ozanköy: Mehmedemin, Saydam, Zihni(57’Mustafa Kılıç), Mike, Hasan(69’Ahmet), Serhan, Alpay, Muhammed, Ertaç, Bekir, Naimke

Cihangir: Raif, Salih, Erol, Ertan, Mikail, Smart, Quincy(57’Musa), Doğan(67’Ali), Offor, Fırat, Çağlar

Goller: 10’(P) Ertan Bulut, 52’Fırat Ersalan, 65’Doğan Işıker (Cihangir)

2.dakikada gelişen Ozanköy atağında Ertaç önünü boşalttı, vuruşunu yaptı ancak topu Raif kontrol etti.

10.dakikada ileriye çıkan Erol’un ortasında top Saydam’ın eline çarptı ve Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertan, Cihangir’i 1-0 öne geçirdi. 24.dakikada Fırat’ın ortasında Offor’un kafa vuruşunu Mehmedemin müthiş bir refleksle önledi.

42.dakikada Bekir’in vuruşu az farkla dışarıya gitti.

45.dakikada Muhammed’in ortasında Ertaç’ın kafa vuruşunu Raif çeldi. İlk devreyi Cihangir 1-0 önde tamamladı.

52.dakikada Offor’un pasında Fırat kaleci ile karşı karşıya kaldı, düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 2’ye çıkardı.

60.dakikada Ertaç’ın pasında Bekir bomboş pozisyonda topu dışarıya gönderdi. 62.dakikada Cihangir ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Mikail’in Bekir’e yaptığı hareket sonrasında Serkan Şimşek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ertaç, kaleci Raif’i geçemedi.

65.dakikada organize gelişen Cihangir atağında Offor’un topuk pasında Doğan sert ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0’a getirdi.

76.dakikada Musa’nın pasında Offor bomboş pozisyonda zeminin azizliğini takıldı ve önemli bir pozisyonu harcadı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Cihangir, Ozanköy’ü 3-0 mağlup etti.

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