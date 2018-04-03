City Mall Slalom Yarışı 8 Nisan Pazar günü yapılıyor

2018 yılı Slalom Şampiyonası’na 1 katsayı üzerinden puan verecek olan II. City Mall Slalom Yarışı, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve City Mall Cyprus sponsorluğunda gerçekleştirilecektir. II. City Mall Slalom Yarışının iletişim sponsoru ise Telsim’dir. 6 Nisan 2018 Cuma saat 14.00’e kadar Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünde kayıt yaptırılabilir.

8 Nisan Pazar günü saat 11:30’da başlayacak olan yarışa Lefkoşa’dan katılmak isteyen klasik otomobil sahipleri Cumhuriyet Parkı’nda (Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karşısı) toplanıp saat 10.00’da Gazimağusa’daki Citymall AVM’ye doğru hareket edeceklerdir. Diğer bölgelerden yarışa katılacak olan yarışmacıların en geç saat 11.00’de City Mall’da olmaları gerekmektedir.

Toplamda 7 farklı kategori bulunan Şampiyona’da kategoriler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

A Kategorisi (2001cc ve üzeri araçlar)

B Kategorisi (1601cc-2000cc arası)

C Kategorisi (1301-1600cc arası)

D Kategorisi (1001cc-1300cc arası)

E Kategorisi (1960 yılından daha eski olan araçlar ve 1000cc ve daha düşük motor hacmine sahip olan araçlar)

Bayanlar Kategorisi

Touring Kategorisi (Yönetim Kurulu ve extra modifiye edilmiş, güçlendirilmiş araçlar)

Dereceye giren yarışçılara kupaları, aynı gün CityMall’da düzenlenecek ödül töreninde verilecek.

Birincisi geçen sene yapılan slalom yarışı kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından merakla izlenmişti.