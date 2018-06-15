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Çocuklar Slovakya’ya uçuyor

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı NEV Çocuk Fitness sporcuları 15-17 Haziran’da Slovakya’da yapılacak IFBB World Children Fitness Championschip’e katılmak üzere bugün ülkeden ayrılıyor.

15 Haziran 2018 Cuma 07:48
Çocuklar Slovakya’ya uçuyor

BRT Spor'un haberine göre, Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Nev cocuk fitness Sporcuları Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası’nda birinci ve ikinci toplam 9 sporcu   Türkiye Milli Takımı olarak 15-17 Haziran Slovakya’da yapılacak olan IFBB World Childeren Fitness Championschip’e katılmak için bugün adadan ayrılıyorlar. Kafilede Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen ve 9 sporcu bulunuyor.

7 yaş Türkiye şampiyonu Duru Arslan
8 yaş Türkiye şampiyonu Şengül Karatac
8 yaş Türkiye ikincisi Masal Kalkanlı
10 yaş Türkiye ikincisi Ayşe Turgay

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11 yaş Türkiye şampiyonu Ülfet Tomak
12 yaş Türkiye şampiyonu Tara Tantura
13 yaş Türkiye şampiyonu Yasmin Racioğlu
12-13 yaş Türkiye şampiyonu Coşkun Tast Ateş
14-15 yaş Türkiye şampiyonu Kemal Kondoz

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