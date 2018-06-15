Çocuklar Slovakya’ya uçuyor

BRT Spor'un haberine göre, Halter Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Nev cocuk fitness Sporcuları Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası’nda birinci ve ikinci toplam 9 sporcu Türkiye Milli Takımı olarak 15-17 Haziran Slovakya’da yapılacak olan IFBB World Childeren Fitness Championschip’e katılmak için bugün adadan ayrılıyorlar. Kafilede Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen ve 9 sporcu bulunuyor.

7 yaş Türkiye şampiyonu Duru Arslan

8 yaş Türkiye şampiyonu Şengül Karatac

8 yaş Türkiye ikincisi Masal Kalkanlı

10 yaş Türkiye ikincisi Ayşe Turgay



11 yaş Türkiye şampiyonu Ülfet Tomak12 yaş Türkiye şampiyonu Tara Tantura13 yaş Türkiye şampiyonu Yasmin Racioğlu12-13 yaş Türkiye şampiyonu Coşkun Tast Ateş14-15 yaş Türkiye şampiyonu Kemal Kondoz