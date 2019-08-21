Cristiano Ronaldo’dan emeklilik açıklaması!

34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Juventus’a katıldıktan sonra tüm kulvarlarda 43 maçta 28 gol atarak İtalyan devinin 2018-19’da Serie A şampiyonu olmasına yardımcı oldu.

Ballon d’Or’u beş kazanan Ronaldo, emeklilik konusunda ise tam karar verememiş durumda. Konuyla ilgili TVI’ye demeç veren Ronaldo, “Emeklilik? Bilmiyorum. Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım…” ifadelerini kullandı.

Beş Şampiyonlar Ligi (dördü Real Madrid, biri Manchester United ile), üç Premier Lig, iki La Liga ve bir Serie A şampiyonluğu ve birçok bireysel başarı yaşayan Ronaldo, kendisinden daha başarılı bir kariyere sahip olan başka bir futbolcu olmadığını da belirtti.