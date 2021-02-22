CUMHURBAŞKANI TATAR, BUSE SAVAŞKAN VE MERVE ÇELEBİ’Yİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası başarı elde eden sporcular Buse Savaşkan ve Merve Çelebi için tebrik mesajı yayımladı ve sporcuları yürekten kutladığını ifade etti.

Tatar, İstanbul’da yapılan ve 18 ülkeden 236 sporcunun katıldığı “Balkan Salon Atletizm Şampiyonası”nda Türkiye Atletizm Milli Takımı’nda bulunan ve Yüksek Atlama Balkan Üçüncüsü gelen Buse Savaşkan’ı ve Avusturya’da gerçekleşen “2021 CEV Kar Voleybolu” Avrupa Turu’nun ilk ayağı Wagrain Etabında, Türkiye Milli Takımı’nda yer alan ve şampiyon olan Merve Çelebi’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, iki sporcunun elde ettiği başarılardan ve uluslararası camiada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Başarılarının devamı için her türlü desteği vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporculara başarılar diledi.