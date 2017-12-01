Cumhurbaşkanlığı Kupası YDÜ’nün

BRT Spor'un haberine göre, Basketbol Büyük Erkekler’de Cumhurbaşkanlığı Kupası dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Baştan sona çekişme içerisinde geçen maçı Yakın Doğu Üniversitesi, 6 sayı farkla 65-59 kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde VucasinMandic attığı 24 sayıyla maçın en skorer adamı oldu. Maç sonunda takımlara madalya ve kupalarını, Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu verdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise rahatsızlığı nedeniyle maçı izlemeyegelemedi.