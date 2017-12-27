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Dartsa devam edildi

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan 8’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:21
Dartsa devam edildi
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BRT Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan 8’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasını Minareliköy, Dağyolu ve LEGEND galip kapattı. Güzelyurt Darts Birliği (GDB) ile Gönyeli Avcılık Atıcılık asasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta LEGEND, Dikmen Gençlik Merkezi’ni (DİGEM) 9-7 yenerek ilk devreyi lider bitirdi.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi 8’inci haftasında alına sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Yenicami-Minareliköy: 7-9
GDB-Gönyeli Av.At.: 8-8
Vadili Darts D.-Dağyolu: 4-12
DİGEM-LEGEND: 7-9
Lefkoşa Spor Birliği (bay)

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Son Güncelleme: 27.12.2017 10:24
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