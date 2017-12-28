Dartsta 8’inci hafta tamamlandı

BRTK Spor'da yer alan habere göre; Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde 8’inci hafta maçları önceki gün oynandı.
10 takımın mücadele verdiği ligin sekizinci haftasında Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği, Beyarmudu Belediyesi, Taşkınköy ve Mesarya Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.
Ligin yenilgisiz takımı Cihangir, Düzova deplasmanından 13-3 yenerek puanını 22’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Taşkınköy, ligin flaş ekiplerinden Düzkaya’yı 9-7’lik skorla geçti.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi 8’incihaftamaçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Düzova 3 - Cihangir: 13
Lefkoşa Darts B.6 - Gazimağusa Darts B.10
İGEM 7 - Beyarmudu Belediyesi:9
Taşkınköy 9 - Düzkaya 7