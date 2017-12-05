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Darts’ta beşinci hafta tamamlandı

Dokuz takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını LEGEND, Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı.

05 Aralık 2017 Salı 11:09
Darts’ta beşinci hafta tamamlandı
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BRT Spor'un haberine göre, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenenEfes Pilsen Darts Süper Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi. Dokuz takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını LEGEND, Lefkoşa Spor Birliği ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü galip kapattı. Dağyolu’nun bay geçtiği haftada Güzelyurt Darts Birliği ile Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) arasındaki karşılaşma ileriki bir tarihe ertelendi.

Çekişmeli maçlar

Beşinci haftada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Haftanın önemli maçında Gönyeli Avcılık Atıcılık, Yenicami’yi konuk etti. Karşılaşmayı Gönyeli Avcılık Atıcılık 9-7 kazanarak zirve yolculuğuna devam etti. Lefkoşa Spor Birliği ile Vadili Darts Derneği arasındaki maçın galibi 9-7’lik skorla Lefkoşa Spor Birliği oldu. LEGEND, Minareliköy’ü 12-4 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Son Güncelleme: 05.12.2017 11:11
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