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Deniz Tutkunları Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi 2021

Girne Marina ve Amatör Denizciler Grubunun ortak projesi ‘ Deniz Tutkunları Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi 2021’ sona erdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:23
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Deniz Tutkunları Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi 2021
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S/Y Caretta Komodor Atakan Ayar’ın öncülüğünde Finike, Kaş, Kemer, Alanya ve Taşucu’nda Kuzey Kıbrıs’a seyir yapan toplam 23 adet yelkenli yatın Girne Marina’ya ulaşması ile başlayan organizasyon 21 Ekim tarihinde son yatın adadan ayrılması ile sona erdi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ki amatör denizcilerin, iki nokta arasında kolaylıkla seyir yapabileceğini irdelemek için yapılan organizasyon da, Adaya gelen misafir yatçılar için tarihi yerlere geziler, kültürel aktiviteler ve sportif faaliyetler düzenlendi.

Adadaki amatör denizcilerin ve misafir yatçıların bir araya gelebilme imkânının doğduğu organizasyon süresince Kuzey Kıbrısta’ki ilk Yelkenli Katamaran yarışı da yapıldı. Katamaran Ozi teknesi ve ekibi adada ilk defa yapılan yarışın birincisi oldu.

Girne Marina’da gala gecesi ve S/Y Keyfeseyir ekibinden Sema Akgün’ün sunumu ile sonlanan Kuzey Kıbrıs Yat Yallisinin, bir sonraki ayağının Mayıs 2022’de yapılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Girne MarinaAmatör Denizciler GrubuDeniz Tutkunları Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi
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