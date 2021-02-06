Derbide kazanan Galatasaray

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın tek golü Emre Kılınç'ın asistinde Mostafa Mohamed'den geldi. Mısırlı golcü 54. dakikada Fenerbahçe ağlarını sarsarak takımına 3 puanı kazandırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 48 puanla ligde 2. sırada kendine yer bulurken Galatasaray, rakibiyle aynı puanda olmasına karşın averaj üstünlüğünü sağladı ve liderliği elde etti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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