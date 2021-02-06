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Derbinin muhtemel 11'leri

Süper Lig, bu akşam Türk futbolunun klasiğine sahne olacak. Ligin zirvesindeki Fenerbahçe ile en yakın takipçisi Galatasaray, ezeli rekabetin 393. randevsuna çıkacak. Peki dev derbide muhtemel 11’ler nasıl, Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta? İşte derbiye dair tüm ayrıntılar..

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:04
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Derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam oynanacak derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi Kadıköy'de ilk kez seyircisiz oynanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Fifa Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

SON DERBİDE GOLSÜZ EŞİTLİK!

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Öte yandan Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı  22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11’LER

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed.

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