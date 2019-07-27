Derin Şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonu Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu arasında işbirliği ile birlikte ülkemizde düzenlenmeye başlayan, toplamda 9 adet oynanan Türkiye Tenis Federasyonu 16 yaş kupalarının 2. Ayağı KKTC de düzenlendi.

TTF 16 Yaş Yaz Kupası-2 Türkiye Serisi 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arası Gönyeli Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. Ülkemiz sporcularından Derin Samioğlu büyük bir başarı göstererek hem tek erkeklerde hem de çiftlerde şampiyon oldu. Kadınlarda diğer bir başarılı sporcumuz Azra Seray Yalkıç tek kadınlarda final oynama başarısı göstererek 2.olurken Çift kadınlarda ise şampiyon olma başarısı elde etti. Yine 16 yaşın önde gelen sporcularından Berke Can Ekinci tek erkeklerde yarı final, çift erkeklerde şampiyon oldu. Turnuvada oynanan final karşılaşmaları sonuçları ve sıralamalar şu şekilde;

16 Yaş Kadınlar Final

Derin Bingöl (Ferdı) – Azra Seray Yalkıç (Ferdı) 6/3 6/4

16 Yaş Kadınlar Sıralaması

Derin Bingöl (Ferdı) Azra Seray Yalkıç (Ferdı)

16 Yaş Erkekler Final

Derin Samioğlu (Lşk) – Özer Aldemir (Enka) 6/4 6/3

16 Yaş Erkekler Sıralaması

Derin Samioğlu (Lşk) Özer Aldemir (Enka)

16 Yaş Çift Kadınlar Final

Derin Bingöl / Azra Seray Yalkıç – Ilgın Minel Yiğit / Sevim Akbaş 6/3 2/6 11/9

16 Yaş Çift Kadınlar Sıralaması

Derin Bingöl (Ferdı) / Azra Seray Yalkıç (Ferdı) Ilgın Minel Yiğit (Ferdı) / Sevim Akbaş (Ferdı)

16 Yaş Çift Erkekler Final

Berke Can Ekinci(Lefkoşa) / Derin Samioğlu(Lefkoşa) – Berk Güner(Topspin) / Can Zorlu (Optimum) 6/1 6/0

16 Yaş Çift Erkekler Sıralaması