Diagne'den ayrılık açıklaması!

Galatasaray yönetiminin yeni transferlere kaynak yaratmak amacıyla satmayı planladığı Mbaye Diagne, takımdan ayrılma koşullarını belirledi. Sarı kırmızılı kulüpten yılda 2 milyon 350 bin Euro net ücret alan Senegalli santrfor, Arap yarımadası ve Avrupa kulüpleri için ayrı rakamlar belirledi.

Menajeri William D’Avila ile yaptığı görüşmede transferiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Diagne, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve İstanbul’u çok sevdiğini ifade ederek, “Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum. Daha 6 ay önce bu kulübe geldim ve şampiyonluk yaşadım. Eğer buradan ayrılmamı istiyorlarsa daha iyi şartlar sunmaları lazım. Aynı paraya veya daha düşük paraya gitmem. Yok eğer Galatasaray beni istemiyorsa, 4 yıllık kontratımda yazan 9.5 milyon Euro’yu ödesin gideyim” dedi.

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KULÜP BULANA KADAR YARARLANACAKLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Mbaye Diagne’nin durumunun ‘krize’ dönüşmemesi için Senegalli futbolcuyu yarın Fiorentina ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna aldı. Dün takımla birlikte İtalya’ya giden Diagne’nin Fiorentina karşısında forma giymesi bekleniyor.

Terim, kulüp bulana kadar Senegalli oyuncudan yararlanacak ve böylelikle değer kaybına uğramasını engelleyecek.

13 MiLYON EURO İSTENİYOR

Galatasaray yönetiminin en az 13 milyon Euro’ya bir rakama satmayı planladığı Mbaye Diagne için bugüne dek Suudi Arabistan’ın Al Nasr ve Katar’ın Al Rayyan takımlarıyla görüşülürken, iki kulüple de anlaşma sağlanamadı. Futbolcunun bonservis fiyatını soran Rus ekibi Spartak Moskova ise, sarı kırmızılıların 13 milyon Euro’da ısrarlı olması nedeniyle pazarlık masasına hiç oturmadı.