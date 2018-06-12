Doğan Felix’i kaptı

Havadis Spor'un haberine göre, Futbolda geçtiğimiz sezonu şampiyon Yenicami’nin arkasından 57 puanla ikinci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2018-19 futbol sezonuna şampiyonluk mücadelesi verecek kalitede iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor.

Doğan Türk Birliği teknik heyeti ve 18 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan genel kurul öncesinde istifa eden, ancak daha sonra yönetime yeniden talip olan Bayar Piskobulu başkanlığındaki Yönetim Kurulu, kaliteli yerli oyuncu transferi için kolları sıvadı.

İlk etapta, serbest transfer haklarını Doğan Türk Birliği lehine kullanan; Çetinkaya takımından Sercan Demirman, Küçük Kaymaklı takımından Bayram Anday ve Tatlısu takımından da Cemal Yaşınses’in transferleri ile ilgili taraflar arasında gerekli anlaşmayı sağladı.

Forvet Adjeman Pamboe Kwame ile santrafor Onyekachi Okafor’un ayrılmalarından sonra kadrosunda yabancı oyuncu olarak ön libero Quadri Olanase Rahemm’i bulunduran Doğan Türk Birliği, forvet ve kaliteli golcü yabancı transferi çalışmalarına girişti.

Bu bağlamda, Süper Ligde 21, Kıbrıs Kupasında da 5 gol atan 26 yaşındaki Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı forvet oyuncusu Felix Obada’yı sarı lacivertli renklere bağlama başarısını gösterdi.

Doğan Türk Birliği ayrıca, Güney Afrika Süper Ligde Chippa United takımında forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki forvet oyuncusu ve aynı zamanda Felix’in de yakın arkadaşı olan Bongani Ndulula’yı da denemek üzere ülkemize davet etmiş bulunuyor.