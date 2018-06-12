Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
banner34

Doğan Felix’i kaptı

Felix’i dün renklerine bağlayan Doğan, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Çetinkaya’dan Sercan Demirman, Küçük Kaymaklı’dan Bayram Anday ve Tatlısu’dan da Cemal Yaşınses’i kadrosuna kattı

12 Haziran 2018 Salı 09:43
Doğan Felix’i kaptı

Havadis Spor'un haberine göre, Futbolda geçtiğimiz sezonu şampiyon Yenicami’nin arkasından 57 puanla ikinci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2018-19 futbol sezonuna şampiyonluk mücadelesi verecek kalitede iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor.

Doğan Türk Birliği teknik heyeti ve 18 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan genel kurul öncesinde istifa eden, ancak daha sonra yönetime yeniden talip olan Bayar Piskobulu başkanlığındaki Yönetim Kurulu, kaliteli yerli oyuncu transferi için kolları sıvadı.

İlk etapta, serbest transfer haklarını Doğan Türk Birliği lehine kullanan; Çetinkaya takımından Sercan Demirman, Küçük Kaymaklı takımından Bayram Anday ve Tatlısu takımından da Cemal Yaşınses’in transferleri ile ilgili taraflar arasında gerekli anlaşmayı sağladı.

banner39
Felix tamam, Bongani yolda

Forvet Adjeman Pamboe Kwame ile santrafor Onyekachi Okafor’un ayrılmalarından sonra kadrosunda yabancı oyuncu olarak ön libero Quadri Olanase Rahemm’i bulunduran Doğan Türk Birliği, forvet ve kaliteli golcü yabancı transferi çalışmalarına girişti.

Bu bağlamda, Süper Ligde 21, Kıbrıs Kupasında da 5 gol atan 26 yaşındaki Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı forvet oyuncusu Felix Obada’yı sarı lacivertli renklere bağlama başarısını gösterdi.

Doğan Türk Birliği ayrıca, Güney Afrika Süper Ligde Chippa United takımında forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki forvet oyuncusu ve aynı zamanda Felix’in de yakın arkadaşı olan Bongani Ndulula’yı da denemek üzere ülkemize davet etmiş bulunuyor.       

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ocak, Turan Altay ile görüştü
Ocak, Turan Altay ile görüştü
Esentepe’nin stadı 17 yıl sonra yenileniyor
Esentepe’nin stadı 17 yıl sonra yenileniyor
Başbakandan Buse’ye destek
Başbakandan Buse’ye destek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim