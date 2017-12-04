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Doğukan birinciliğe kulaçladı

“4. Uluslararası Açık Su Kış Yüzme Yarışı” dün Yedidalga sahilinde gerçekleşti

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:50
Doğukan birinciliğe kulaçladı
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Havadis Spor'dan Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda “Her Mevsim Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Aspava Spor Kulübü ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü işbirliğinde düzenlenen “4. Uluslararası Açık Su Kış Yüzme Yarışı” dün Yedidalga sahilinde gerçekleşti. Yarış, geçtiğimiz ay vefat eden yüzme camiasının duayeni rahmetli Nejat Nakkaş’a 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından toplam 88 yüzücü 3 kilometrelik parkurda kulaç attı. Yarışta genel klasmanda Doğukan Ulaç 34 dakika 5 saniye ile birinciliği elde etti. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm yüzücülere madalya verilirken, dereceye giren yüzücülere kupaları, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Orta Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Aytekin Zekai, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer ve Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Mustafa Yeşilada takdim etti.

Erkekler genel klasman:

1.Doğukan Ulaç                   00.34.05               KKTC

2.Cahit Bozatlı                      00.40.22               KKTC

3.Buğra Buba                       00.42.17               KKTC

Kadınlar genel klasman:

1.Şengül Uzun                      00.4831                                KKTC

2.Ayşe Aydoğan                  00.52.20               TC

3.Nilüfer Duman                  00.52.56               TC

Kadınlar ferdi dereceler

14-18 Yaş

1.1-Şengül Uzun                  00.4831                KKTC

19-24 Yaş

1.Merve Karanış                  00.01.05.01          TC

25-29 Yaş

1.Nisan Mina Arıcan           01.13.13               TC

30-34 Yaş

1.Güneş Kibar                      01.23.02               TC

2.Duygu Özsakallı                01.27.00               TC

35-39 Yaş

1.Nilüfer Duman                   00.52.56              TC

2.Ceren Angılı                      01.06.18               TC

3.Evren Örnekbir                                01.09.51               TC

40-44 Yaş

1.Ayşe Aydoğan                  00.52.20               TC

2.Zeynep Burcu                   00.58.28               TC

3.Selis Önel                          01.02.50               TC

45-49 Yaş

1.Fezile Işık                           01.02.40               KKTC

2.Gülay Aydemir                 01.25.14               TC

50-54 Yaş

1.Hatice Nazan Avcı            01.11.37               TC

2.Yeşim Kip                           01.14.02               TC

3.Sabiha Demir                    01.16.44               TC

54+ Yaş

1.Pembe Abahorlu             01.0957                 KKTC

Erkekler ferdi dereceler

14-18 Yaş

1.Cahit Bozatlı                      00.40.22               KKTC

2.Buğra Buba                       00.41.22               KKTC

3.Arda Kip                            00.42.08               TC

19-24 Yaş

1.Doğukan Ulaç                   00.34.05               KKTC

2.Mehmet Korkut               00.45.00               KKTC

3.Mustafa B.Altuntaş          00.49.03               TC

25-29 Yaş

1.Muammer Can Demirci  00.42.26               TC ( Özel Sporcu)

2.Ahmet Alioğlu                  01.16.47               TC

30-34 Yaş

1.Hasan İlker                        00.42.33               KKTC

2.Hasan Deniz Akbora        00.48.43               KKTC

3.Görkem Güngör               00.49.50               TC

35-39 Yaş

1.Celal Altuntaş                   00.44.53               TC

2.Volkan Arkum                   00.55.56               TC

3.Levent Çebi                      01.01.04               TC

40-44 Yaş

1.Osman Zengin                  00.44.15               TC

2.Şevki Ahçıhoca                 00.48.56               KKTC

3.Mehmet Köse                   00.50.37               TC

45-49 Yaş

1.Ali Özgür Eriş                    00.48.52               TC

2.Osman Akkuş                    00.49.14               KKTC

3.Aydın Yıldızay                   00.52.58               TC

50-54 Yaş

1.Erman Akkaya                   00.44.55               TC

2.Mustafa Yeşilada              00.45.56               KKTC

3.Kubilay Çimen                  00.53.42               TC

55-59 Yaş

1.Seyit Mehmet Sadık        00.48.53               TC

2.İsmail Filizdal                     00.48.55               TC

3.Süreyya Ahmet Kip          00.50.00               TC

60-64 Yaş

1.Nihat Erbil                         01.06.45               TC

2.Abdulsalim Copur            01.08.40               TC

65-69 Yaş

1.Rauf Nezih Eşal                 01.03.03               TC

75-79 Yaş

1.Emin Toramanoğlu           01.15.27               TC

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