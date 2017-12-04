Doğukan birinciliğe kulaçladı

Havadis Spor'dan Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda “Her Mevsim Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Aspava Spor Kulübü ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Kulübü işbirliğinde düzenlenen “4. Uluslararası Açık Su Kış Yüzme Yarışı” dün Yedidalga sahilinde gerçekleşti. Yarış, geçtiğimiz ay vefat eden yüzme camiasının duayeni rahmetli Nejat Nakkaş’a 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından toplam 88 yüzücü 3 kilometrelik parkurda kulaç attı. Yarışta genel klasmanda Doğukan Ulaç 34 dakika 5 saniye ile birinciliği elde etti. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm yüzücülere madalya verilirken, dereceye giren yüzücülere kupaları, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Orta Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Aytekin Zekai, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer ve Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Mustafa Yeşilada takdim etti.

Erkekler genel klasman:

1.Doğukan Ulaç 00.34.05 KKTC

2.Cahit Bozatlı 00.40.22 KKTC

3.Buğra Buba 00.42.17 KKTC

Kadınlar genel klasman:

1.Şengül Uzun 00.4831 KKTC

2.Ayşe Aydoğan 00.52.20 TC

3.Nilüfer Duman 00.52.56 TC

Kadınlar ferdi dereceler

14-18 Yaş

1.1-Şengül Uzun 00.4831 KKTC

19-24 Yaş

1.Merve Karanış 00.01.05.01 TC

25-29 Yaş

1.Nisan Mina Arıcan 01.13.13 TC

30-34 Yaş

1.Güneş Kibar 01.23.02 TC

2.Duygu Özsakallı 01.27.00 TC

35-39 Yaş

1.Nilüfer Duman 00.52.56 TC

2.Ceren Angılı 01.06.18 TC

3.Evren Örnekbir 01.09.51 TC

40-44 Yaş

1.Ayşe Aydoğan 00.52.20 TC

2.Zeynep Burcu 00.58.28 TC

3.Selis Önel 01.02.50 TC

45-49 Yaş

1.Fezile Işık 01.02.40 KKTC

2.Gülay Aydemir 01.25.14 TC

50-54 Yaş

1.Hatice Nazan Avcı 01.11.37 TC

2.Yeşim Kip 01.14.02 TC

3.Sabiha Demir 01.16.44 TC

54+ Yaş

1.Pembe Abahorlu 01.0957 KKTC

Erkekler ferdi dereceler

14-18 Yaş

1.Cahit Bozatlı 00.40.22 KKTC

2.Buğra Buba 00.41.22 KKTC

3.Arda Kip 00.42.08 TC

19-24 Yaş

1.Doğukan Ulaç 00.34.05 KKTC

2.Mehmet Korkut 00.45.00 KKTC

3.Mustafa B.Altuntaş 00.49.03 TC

25-29 Yaş

1.Muammer Can Demirci 00.42.26 TC ( Özel Sporcu)

2.Ahmet Alioğlu 01.16.47 TC

30-34 Yaş

1.Hasan İlker 00.42.33 KKTC

2.Hasan Deniz Akbora 00.48.43 KKTC

3.Görkem Güngör 00.49.50 TC

35-39 Yaş

1.Celal Altuntaş 00.44.53 TC

2.Volkan Arkum 00.55.56 TC

3.Levent Çebi 01.01.04 TC

40-44 Yaş

1.Osman Zengin 00.44.15 TC

2.Şevki Ahçıhoca 00.48.56 KKTC

3.Mehmet Köse 00.50.37 TC

45-49 Yaş

1.Ali Özgür Eriş 00.48.52 TC

2.Osman Akkuş 00.49.14 KKTC

3.Aydın Yıldızay 00.52.58 TC

50-54 Yaş

1.Erman Akkaya 00.44.55 TC

2.Mustafa Yeşilada 00.45.56 KKTC

3.Kubilay Çimen 00.53.42 TC

55-59 Yaş

1.Seyit Mehmet Sadık 00.48.53 TC

2.İsmail Filizdal 00.48.55 TC

3.Süreyya Ahmet Kip 00.50.00 TC

60-64 Yaş

1.Nihat Erbil 01.06.45 TC

2.Abdulsalim Copur 01.08.40 TC

65-69 Yaş

1.Rauf Nezih Eşal 01.03.03 TC

75-79 Yaş

1.Emin Toramanoğlu 01.15.27 TC