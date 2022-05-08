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Doğukan Ulaç gururlandırdı

08 Mayıs 2022 Pazar 17:16
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Doğukan Ulaç gururlandırdı

Kıbrıslı Türk sporcu Doğukan Ulaç, Alanya'da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda 10 bin metrede 01:58.29’luk derecesi ile genel klasmanda beşinci, 20+ yaşta birinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk sporcu Doğukan Ulaç Alanya'da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

Doğukan Ulaç şampiyonada 10 bin metrede 01:58.29’luk derecesi ile genel klasmanda beşinci, 20+ yaşta birinci oldu.

Açıklamada, 13 Mayıs’ta İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Doğukan Ulaç’a başarılar dilendi.

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