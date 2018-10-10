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Dr. Fazıl Küçük oyunları başlıyor

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, 10-28 Ekim 2018 tarihleri arasında 5 dalda, 19 ülkeden 431 sporcu ve yöneticinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:49
Dr. Fazıl Küçük oyunları başlıyor

Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan, Almanya, Romanya, İskoçya, Moldova, İran, Norveç ve Özbekistan’ın yer aldığı 19 ülkeden, toplam 431 sporcu ve yöneticinin yer alacağı organizasyonun resmi açılışı, 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Anıttepe’de yapılacak olan anma töreniyle başlayacak.

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek olan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na katılacak olan kafileler için 12 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.30’da Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Acapulco Hotel’de bir açılış kokteyli gerçekleştirilecek.

18.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın programı çerçevesinde yapılacak etkinkler şöyle:

10-13 Ekim 2018:

Bilardo Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 6 ülkeden (KKTC, Türkiye, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-14 Ekim 2018:

Badminton Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

13 Ekim 2018:

Güreş Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Bulgaristan, Kosova, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

12-16 Ekim 2018:

Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği oyunlar, 7 ülkeden (KKTC, Türkiye, Romanya, Ukrayna, Almanya, Kırgızistan ve Makedonya) sporcuların katılımıyla Masa Tenisi Federasyonu’nun, Lefkoşa’daki salonunda gerçekleştirilecek.

24-28 Ekim 2018:

Taekwondo Federasyonu’nun organize ettiği üç uluslararası oyunlar, 11 ülkeden (KKTC, Türkiye, İskoçya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Norveç ve Özbekistan) 180 sporcunun katılımıyla Girne Avrasya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük OyunlarıAnıttepeAnma TöreniHaberGündemKıbrıs
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