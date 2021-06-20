Drag yarışında dereceye girenler kupalarını aldı

Aylar süren hazırlıkların ardından sezonun ilk drag yarışı, 5 Haziran’da Akıncılar Tünel yolunda gerçekleşen ancak pandemi kısıtlamaları nedeni ile yarış sonunda dereceye girenlere verilemeyen ödüller Perşembe günü yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Bu sezon ilk kez Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun işbirliği içinde yapılan hem otomobiller, hem de motosikletlerin mücadele ettiği yarışa 62 otomobil ve 22 motosikletin katılımıyla dereceye girenler belirlendi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül törenine; sporcular, sporcu aileleri ve yarış görevlileri organizasyona sponsor olan firma ve kurumların temsilcileri de katıldı.

Yarışta dereceye girenlere kupaları takdim edilirken sponsorlara teşekkür plaketleri, görevlilere teşekkür belgeleri, görev alan genç hakemlere üstün çaba madalyaları ve yarışçılara özel ödüller de verildi. Ayrıca tüm yarışçılara katılım belgeleri ve yarışta yaptıkları dereceyi gösteren zaman karneleri dağıtıldı.

Gecede tüm sınıflarda dereceye girenlerin yanı sıra en büyük kupaları otomobil kategorisine 9.950 saniyelik derecesi ile pist rekoru kıran Deniz Denner ve Motosiklet kategorisinde 9.649 saniyelik derecesiyle rekor kıran Mustafa Kermeoğlu aldı.

OTOMOBİL KATEGORİSİ DERECELER:

9 Saniye sınıfı:

1.Deniz Dener

10 Saniye sınıfı:

1.Emre Erosal

2.Vasislis BPD

3.Stellios BPD

11 Saniye sınıfı:

1.Cengiz Şerifoğlu

2.Mustafa Tangül

3.Habib Yıldırımlar

12 Saniye sınıfı:

1.Çağkan Bozalanlar

2.Mülaim Çınarlılı

3.Halil Kadıoğlu

13 Saniye sınıfı:

1.Ümit Say

2.Berke Barkut

3.Ali Çıdan

14 Saniye sınıfı:

1.Turgut Arşan

2.Bayram Dereci

3.Sezer Ayda

15 Saniye sınıfı:

1.Sami Ören

2.Fethi Karlankuş

3.Ersin Danacı

OTOMOBİL KATEGORİSİ ÖZEL ÖDÜLLER

Pist Rekoru – Deniz Denner – 9.950 Saniye

En iyi reaksiyon zamanı - Mülayim Çınarlılı - 0,0065 Saniye

Kıl Payı Kazanan - Bayram Saylık - Win by 0.007 Saniye

En İyi Ekip Çalışması – Onur Gani

Herşeye Rağmen kupası – Kemal Topcuoğlu

En Şık Araba – Mehmet Karadeniz

En Genç Yarışmacı – Fevzi Çoktan

En Çok Start Alan – Ümit Say

MOTOSİKLET KATEGORİSİ DERECELER:

600 Std.

1.Uğur Zorlu-469

2.Abdullah Porsnok-84

3.Sokoli Gardelina-48

600 M1

1.Alex Milachshenko-91

2.Abdullah Porsnok-84

3.Uğur Zorlu-469

1000 Std.

1.Uğur Yazıcı-55

2.Serhat Özen-3

3.Alex Milachshenko-91

1000 M1

1.Mustafa Özgökçen-299

2.Mustafa Kermoğlu-99

3.Tümer Güzel-12

1000 M2

1.Mustafa Kermeoğlu-99

2.Tümer Güzel-12

3.Mustafa Özgökçen-299

Pist Rekoru - Mustafa Kermeoğlu – 9.649