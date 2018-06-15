Dünya Kupası başladı

Tribünlerin tamamen dolduğu turnuvanın açılış maçında, A Grubu’nda yer alan ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Luzhniki Stadı’nda karşılaşmadan önce gerçekleştirilen açılış töreninde ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser verdi. Ayrıca, Rus opera sanatçısı Aida Garifullina da sahne aldı.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Rusya oldu. Üst üste fırsatlar bulan ekip, 12. dakikada da golü buldu. Ceza sahasının solundan Golovin’in ortasında Gazinsky yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada kontratağa çıkan Rusya’da Alan Dzagoev koşu sırasında bir adale sakatlığı yaşadı ve zorunlu bir değişiklik ile yerini Denis Cheryshev’e bıraktı.

24. dakikada ikinci gol geldi. Hızlı gelişen Rusya atağında Zobnin’in pasında ceza sahasında iki rakibini ekarte eden Cheryshev, Suudi Arabistan ağlarını sarsmayı başardı: 2-0

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Suudi Arabistan ikinci yarıda da varlık göstermekte zorlandı.

71. dakikada Golovin’in ceza sahasının sağ köşesinden yaptığı ortada oyuna sonradan giren Artem Dzyuba, kafa vuruşu ile skoru 3-0’a getirdi.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Cheryshev, sol ayak dışı ile yaptığı şık vuruşla ağları sarsmayı başardı: 4-0

Karşılaşmaya son noktayı maçın yıldızı Golovin koydu. 90+5’te serbest vuruşta topun başına geçen 22 yaşındaki oyuncu, maçın skorunu belirledi: 5-0

Bu sonuçla 3 puanı ev sahibi Rusya aldı. Grubun diğer karşılaşmasında yarın saat 15.00’de Mısır ile Uruguay karşılaşacak.

RUSYA TARİHİNE GEÇTİ

Rusya’da sahaya ilk 11’de çıkan savunma oyuncusu Sergei Ignashevich, 38 yaş 335 gün ile ülkesi adına Dünya Kupası’nda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Ayrıca, sakatlanan Dzagoev’in yerine oyuna girdikten sonra golünü atan Cheryshev, turnuva tarihinde açılış maçında gol atan ilk yedek oyuncu oldu.