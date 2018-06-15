Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Dünya Kupası başladı

2018 Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan’ı 5-0 mağlup etti.

15 Haziran 2018 Cuma 07:54
Dünya Kupası başladı

Tribünlerin tamamen dolduğu turnuvanın açılış maçında, A Grubu’nda yer alan ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Luzhniki Stadı’nda karşılaşmadan önce gerçekleştirilen açılış töreninde ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams konser verdi. Ayrıca, Rus opera sanatçısı Aida Garifullina da sahne aldı.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Rusya oldu. Üst üste fırsatlar bulan ekip, 12. dakikada da golü buldu. Ceza sahasının solundan Golovin’in ortasında Gazinsky yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada kontratağa çıkan Rusya’da Alan Dzagoev koşu sırasında bir adale sakatlığı yaşadı ve zorunlu bir değişiklik ile yerini Denis Cheryshev’e bıraktı.

24. dakikada ikinci gol geldi. Hızlı gelişen Rusya atağında Zobnin’in pasında ceza sahasında iki rakibini ekarte eden Cheryshev, Suudi Arabistan ağlarını sarsmayı başardı: 2-0

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Suudi Arabistan ikinci yarıda da varlık göstermekte zorlandı.

banner39
71. dakikada Golovin’in ceza sahasının sağ köşesinden yaptığı ortada oyuna sonradan giren Artem Dzyuba, kafa vuruşu ile skoru 3-0’a getirdi.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Cheryshev, sol ayak dışı ile yaptığı şık vuruşla ağları sarsmayı başardı: 4-0

Karşılaşmaya son noktayı maçın yıldızı Golovin koydu. 90+5’te serbest vuruşta topun başına geçen 22 yaşındaki oyuncu, maçın skorunu belirledi: 5-0

Bu sonuçla 3 puanı ev sahibi Rusya aldı. Grubun diğer karşılaşmasında yarın saat 15.00’de Mısır ile Uruguay karşılaşacak.

RUSYA TARİHİNE GEÇTİ

Rusya’da sahaya ilk 11’de çıkan savunma oyuncusu Sergei Ignashevich, 38 yaş 335 gün ile ülkesi adına Dünya Kupası’nda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Ayrıca, sakatlanan Dzagoev’in yerine oyuna girdikten sonra golünü atan Cheryshev, turnuva tarihinde açılış maçında gol atan ilk yedek oyuncu oldu.

banner22
Son Güncelleme: 15.06.2018 07:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”
Aygın: “Spor kulüpleri için kaynak artırılacak”
Karakaya’ya tam destek
Karakaya’ya tam destek
Yıldızlarımız mağlubiyetlerle başladı
Yıldızlarımız mağlubiyetlerle başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim