Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
195.934
DOLAR
4.6715
STERLİN
6.2257
EURO
5.4413
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Dünya Kupası'nda perde açılıyor

Ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'la karşılaşıyor

14 Haziran 2018 Perşembe 16:06
Dünya Kupası'nda perde açılıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.

Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

banner39
Finale giden yol

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Cüneyt Çakır'ın görev alacağı ilk maç
İşte Cüneyt Çakır'ın görev alacağı ilk maç
Yıldızların zor mücadelesi başlıyor
Yıldızların zor mücadelesi başlıyor
Demirel’den, Ataoğlu’na Ziyaret
Demirel’den, Ataoğlu’na Ziyaret

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim