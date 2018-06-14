Dünya Kupası'nda perde açılıyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Brezilyalı Sandro Ricci üstlenecek.

Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.

