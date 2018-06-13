Dünya Kupası yarın başlıyor

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.



64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek



İKİNCİ TUR 30 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR



Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.



Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar, 11 farklı şehirdeki 12 statta yapılacak.Dünya Kupası karşılaşmaları, Luzhniki Stadı (Moskova), Spartak Stadı (Moskova), Kaliningrad Stadı (Kaliningrad), Volgograd Arena (Volgograd), Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg), Fisht Stadı (Soçi), Kazan Arena (Kazan), Nizhny Novgorod Stadı (Nizhny), Samara Arena (Samara), Rostov Arena (Rostov), Saint Petersburg Stadı (Saint Petersburg), Mordovia Arena'da (Saransk) oynanacak.