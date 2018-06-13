Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93907
ALTIN
193.565
DOLAR
4.6424
STERLİN
6.2041
EURO
5.4656
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Dünya Kupası yarın başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında yarın yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:38
Dünya Kupası yarın başlıyor

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek

İKİNCİ TUR 30 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

banner39

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

11 FARKLI ŞEHİRDE HEYECAN

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda maçlar, 11 farklı şehirdeki 12 statta yapılacak.

Dünya Kupası karşılaşmaları, Luzhniki Stadı (Moskova), Spartak Stadı (Moskova), Kaliningrad Stadı (Kaliningrad), Volgograd Arena (Volgograd), Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg), Fisht Stadı (Soçi), Kazan Arena (Kazan), Nizhny Novgorod Stadı (Nizhny), Samara Arena (Samara), Rostov Arena (Rostov), Saint Petersburg Stadı (Saint Petersburg), Mordovia Arena'da (Saransk) oynanacak.

TAM BOYUT İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak
Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak
Mağusa Türk Gücü transferde “Şimşek” gibi
Mağusa Türk Gücü transferde “Şimşek” gibi
Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor
Rusya ile Suudi Arabistan 25 yıl sonra karşılaşıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim