Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye'de!

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, 13 yarıştan oluşan 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’na Türkiye’yi de dahil etti. ‘Rally Turkey’, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu yarışı olarak 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde gerçekleşece

Dünya Ralli Şampiyonası’na (WRC) son olarak 7 yıl önce ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu büyük organizasyonu tekrar almasında emeği geçen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, “Bize inanarak bu organizasyonu ülkemize yeniden getirmemize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Valimize, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve sporumuz adına çok mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Bu yarışın provası ise 20-22 Ekim tarihlerinde Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ıncı ayağı, ‘Marmaris Rallisi’ olarak gerçekleşecek ve 2018’in hazırlıkları için Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan fabrika takımlarının mühendisleri, görevlileri Marmaris’te olacak…