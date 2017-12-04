Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

NTV muhabiri Evren Göz, Beşiktaş maçı sonrası Igor Tudor'un takımdan ayrılacağı ve Fatih Terim'in göreve geleceği iddialarını Galatasaray Başkanı Özbek'e sordu.

Özbek, Göz'ün sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi:

"Şimdi yarın bizim, Salı günleri rutin yönetim kurulu toplantımız var. Tabii Cumartesi günü çok üzüldük ama bu manada hiç olayı speküle etmememiz lazım, yarın zaten toplantımız var. Bu toplantı da bizim rutin toplantımız, dolayısıyla söyleyeceğim bu kadar".

Evren Göz'ün, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceğine yönelik basında yer alan iddiaları hatırlatması üzerine Özbek, "Fatih Hoca ile görüşmedik. Fatih hoca Türk futbolu için önemli bir isim. Dolayısıyla kendisiyle de bu konuda hiç bir görüşmemiz olmadı, kendisi de bunu ifade etti. " yanıtını verdi.