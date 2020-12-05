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Dusko Tosic ile transfer görüşmesi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic yaptığı görüşme detaylarını NTV’ye açıkladı. Torunoğulları, Tosic’in Beşiktaş'a transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 20:11
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Dusko Tosic ile transfer görüşmesi

Beşiktaş’ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, siyah beyazlı takımın eski futbolcularından Dusko Tosic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından, Sırp futbolcunun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

NTV'ye konuşan Torunoğulları, Tosic'in transferin söz konusu olmadığını açıkladı.

"Dusko Tosic, Çin'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık."

Siyah beyazlı takımın kadrosunda 18 yabancı futbolcu olduğunu hatırlatan Torunoğulları, devre arası transfer döneminde önceliklerinin bu sayıyı düşürmek olduğunu da dile getirdi.

2015-2016 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Sırp futbolcu, 2 sezon önce 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Guangzhou takımının yolunu tuttu. Kulübü ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu serbest duruma bulunuyor.

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