Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için, K-PET Süper Lig’in ikinci devresine güçlü bir kadro ile girmek isteyen GAÜ Çetinkaya yönetimi, yabancı transferine ağırlık veriyor. Bu çerçevede GAÜ Çetinkaya yönetimi; İngiltere’nin 2.liğ takımlarından Fletwood’da kanat pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Keano Deacon’nu, bugün ülkemize getirtiyor. Keano Deacon yarın, GAÜ Çetinkaya’nın Lefkoşa Merit Otel’de yapılan kampına iştirak edecek.
Efsane’ye golcü geliyor
Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için, K-PET Süper Lig’in ikinci devresine güçlü bir kadro ile girmek isteyen GAÜ Çetinkaya yönetimi, yabancı transferine ağırlık veriyor.
08 Ocak 2018 Pazartesi 15:14