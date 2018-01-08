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Efsane’ye golcü geliyor

Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için, K-PET Süper Lig’in ikinci devresine güçlü bir kadro ile girmek isteyen GAÜ Çetinkaya yönetimi, yabancı transferine ağırlık veriyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
Efsane’ye golcü geliyor
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Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için, K-PET Süper Lig’in ikinci devresine güçlü bir kadro ile girmek isteyen GAÜ Çetinkaya yönetimi, yabancı transferine ağırlık veriyor. Bu çerçevede GAÜ Çetinkaya yönetimi; İngiltere’nin 2.liğ takımlarından Fletwood’da  kanat pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Keano Deacon’nu, bugün ülkemize getirtiyor. Keano Deacon yarın, GAÜ Çetinkaya’nın Lefkoşa Merit Otel’de yapılan kampına iştirak edecek.

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