Elinde havai fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



''Cerrahi müdahale yılbaşı gecesi başladı. Saat 5'e doğru bitti. Sonrasında gerekli medikal tedaviye başladık. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız ve bilgilendirdiğimiz şekilde bir müdahalede bulunduk. Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım daha var ama bunlar değişebilir. Şu ana kadarki tüm gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak sol gözde artış var. Sağ gözde de toparlanma var.''