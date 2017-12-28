Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114480
ALTIN
157.225
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0756
EURO
4.5043
Günde 1800 kalori yeter
Günde 1800 kalori yeter
Yeni tanışan çiftler az görüşün
Yeni tanışan çiftler az görüşün
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
60 yıllık kankalar kardeş çıktı
Yeni yıla özel 9 altın öneri
Yeni yıla özel 9 altın...
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
Kablosuz şarj gerçek oluyor!
banner34

Emenike’den Galatasaray’a Eboue teşekkürü

banner35

Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emmanuel Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:25
Emenike’den Galatasaray’a Eboue teşekkürü
banner10

Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray’da oynayan Emmanuel Eboue’nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür etti.

Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue’ye, eski kulübü Galatasaray’ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü.

‘Arkandayız, güçlü ol’

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte “Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray’a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Herşeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol” mesajını yazdı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolcular battaniye çaldı diye uçaktan atıldı!
Basketbolcular battaniye çaldı diye uçaktan atıldı!
"Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si"
"Son 7 yılın en kötü Fenerbahçe'si"
"Everton'la anlaşan Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçti"
"Everton'la anlaşan Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçti"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim