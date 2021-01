Emre Belözoğlu: “Mesut Özil’e her zamankinden daha yakınız”

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ve menajeriyle görüşme yaptıklarını belirterek, “Mesut’a her zamankinden daha yakınız. Eğer kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu transferin limitlerimizde bir yükü olmayacak” dedi. Belözoğlu, sakatlığı bulunan Perotti’nin ameliyat olması gerektiğini de belirtti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Mesut Özil için, son 20 senede kendi pozisyonunda dünyanın en özel oyuncuları arasında olduğunu belirten Belözoğlu, “Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı” ifadelerini kullandı.



“Mesut kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bize yükü olmayacak”

Mesut'un sözleşmesinin bulunduğu Arsenal ile yürütmüş olduğu bir sürecin bulunduğunu hatırlatan deneyimli futbol adamı, “Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak. Fenerbahçe ya da diğer kulüpler artık 4-5 milyon Euro maaşlarla futbolcu getirebilecek güce sahip değiller. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok” dedi.



"Perotti'nin ameliyat olması gerekiyor"

Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ameliyatın gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma durumunun bulunduğunu anlata deneyimli futbol adamı, bu yüzden menajeriyle geleceğini oturup konuşacaklarını belirterek, "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek” ifadelerini kullandı.



“Perotti’nin durumuna bir hafta içinde karar verilecek”

Oyuncunun kendi maaşının çok altında bir paraya oynadığını ve maç başı paralarına henüz ulaşamadığını dile getiren Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Perotti'nin durumuna 1 haftaya kadar karar verilecek. Kendisinin Fenerbahçe'ye bizim lehimize hazırladığımız sözleşmesi sayesinde mali bir yükü olmuyor. Perotti ayrılığı kesin olacak dersek doğru söylememiş oluruz. Biz oyuncuyu değersiz kılmayız, bunu ona hissettirmeyiz. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız. Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız." Belözoğlu, kadro dışı futbolcuları Nabil Dirar ile alakalı da devre arasında net bir karar alacaklarını açıkladı.

"Ömer Faruk süreci olumsuz gidiyor"

Emre Belözoğlu, genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ile yaptıkları görüşmelerin şu anda olumsuz devam ettiğini belirterek, “Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir hocanın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



"Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum"

Sürecin bitmediğini ve Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisi bize belli bir noktada kararını iletti ama burada çok büyük bir camia var. Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum. Bu sürecin olumlu yönde seyretmesi için ne kadar uğraştığımızın da bire bir şahidi kendisi ve ailesidir. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum."



"Futbolcu ayartma yeteneğimiz yok"

Emre Belözoğlu, hakkında kamuoyunda çıkan "futbolcuları ayartma" gibi bir özelliğinin bulunmadığını dile getirdi. Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan Toköz ile hiçbir görüşmesinin bulunmadığını anlatan Belözoğlu, "Bizim ayartma yeteneğimiz yok. Yaptığımız transferlerde samimice duygularımızı paylaştık. Dorukhan’la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez. Bizim şu an için Dorukhan’la alakalı bir gündemimiz yok. Transfer süreci dinamik bir süreç. Biz tek başımıza kendimizi düşünüp tavır içinde olmayız. Kimsenin ne dediğinin önemi yok, ne yaptığımızı iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bir transfer yapacaksak o stoper olacak"

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü, transfer yapmaları durumunda önceliğin stoper pozisyonunda bulunduğunu ifade etti. Savunma oyuncuları Mauricio Lemos'u kendisinin izleyerek önerdiğini ve futbolcuya hala çok güvendiğini anlatan deneyimli futbol adamı, "Fenerbahçe büyük camia, Türkiye başka bir yer. Fenerbahçe'de bazen şampiyonluk yetmiyor. Bir sporcunun başarısı için kaç kriter varsa bazen burada o bile yetmiyor. Bunu ancak Fenerbahçe'de oynayan anlar. Bir oyuncunun yurt dışından Türkiye'ye gelme ve adapte olma süreci var. Biz Lemos'a inandığımız için mukavele yaptık. İyi maçları olduğunu düşünüyorum. Bizim bir pozisyona destek verecek transferimiz olacaksa bu stoper olacak gibi görünüyor. Lemos’la alakalı kulüpte bir değerlendirme yapıyoruz. Ben oyuncunun kumaşına hala inanıyorum. Bir transfer yapacaksak o stoper olabilir" dedi.



"Ozan için resmi teklif almadık"

Emre Belözoğlu, transferi söz konusu olan Ozan Tufan'dan çok memnun olduklarını ve resmi hiçbir transfer teklifi almadıklarını söyleyerek, “Ozan'ın çok iyi bir kalbi var, temiz bir çocuk. Fenerbahçe'de misyonunu tamamladı mı tamamlamadı mı onu değerlendirmek lazım. Ozan’la alakalı şu an için bize ulaşan resmi bir teklif yok. Türk oyuncularımızın içerde oluşturduğu havanın değeri bizi ilgilendiriyor. Ozan özelinde Türk oyuncularımızın bu aidiyet içerisinde olması beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.



"Sosa'nın bu takıma çok faydası olacak"

Emre Belözoğlu, Jose Sosa'dan çok memnun olduklarını ve oyuncunun takıma çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, “Sosa'nın Galatasaray maçından önce ayak parmağı kırıldı, o şekilde 4-5 maç oynadı. Bir aydır kasığında ağrılar var. Ağrılarına rağmen idmana çıkmak, oynamak istiyor. 1 haftadır durduralım, 1 hafta ağrıların bitsin başla dediler. Ben Sosa'nın kalitesini ve kalibresini çok iyi biliyorum. Bu takıma çok faydası olacak. Sosa'ya dair hayal kırıklığı gibi bir algının oluşmasından çok rahatsızım" değerlendirmesinde bulundu.