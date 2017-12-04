Erken ve geç ergenlik kısırlık sebebi

Son zamanlarda hekimlerin kongrelerdeki gündem maddeleri arasında kısırlığın ilk sıralarda yer aldığını belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, korunmasız cinsel ilişkiye rağmen genç, yeni evli çiftlerin çocuk sahibi olamadıklarını söyledi.



Taşdemir, “Doğurganlığın değerlendirilmesinde çiftlere farklı testler uygulanır. Üroloji ve jinekoloji muayeneleri, hormon testleri, sperm analizi, enfeksiyon testleri sonrasında gebelik için uygun zaman ortaya konabilir. Muayene, sonrasında yapılan sperm analizi, kan testleri ile başlanıp gerekirse biyopsi, laparoskopi, histeroskopi, rahim filmi gibi daha ileri tetkikler yapılmalıdır. Bu testlerin detayı anne veya baba adayına özgü olarak planlanmalı ve çiftin durumuna göre değerlendirilmelidir” dedi.



YAŞ, GENETİK VE ENFEKSİYONLAR ETKİLİYOR



Kadınlarda rahim, yumurta tüpleri ve yumurtalıkların, erkeklerde ise testislerin normal çalışmasını bozacak enfeksiyonlar, gelişme bozuklukları, olası kist ve tümörler, hormonal dengesizlikler; çiftlerin istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları konusunda olumsuzluk yaşamalarına sebep oluyor.



Aynı zamanda yaş, genetik ve bağışıklık sisteminden kaynaklanan sorunlar, aşırı kilo, stres, yorgunluk, sigara, alkol ve genel beslenme alışkanlıkları, mesleki ortam ve özellikler, psikolojik durumlar veya geçirilmiş ameliyatlar da üreme sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.



ERKEN ERGENLİK KISIRLIĞA SEBEP OLABİLİR



“Ergenlik döneminde ailelerin çocuklarına dikkat etmeleri, gençlik döneminde onların çocuk sahibi olma şanslarını etkiler” diyen Tüp Bebek Uzmanı, aileleri uyardı ve şunları söyledi:

“Ergenlik gecikmesi, erken ergenlik, aşırı kıllanma, erkek çocuklarında görülebilecek meme büyümesi, kızlarda erken ve düzensiz adet kanamaları gibi rahatsızlıklar; gençlikte ve ilerleyen yaşlarda kısırlığa neden olabilir. Bu konuda anne ve babaların dikkatli olması, çocuklarının ergenlik çağında üreme sağlığı konusunda uzman doktorlar tarafından takip edilmesi faydalı olur. Doğurganlığın değerlendirilmesinde rahim içerisindeki yapışıklıklar, adet düzensizlikleri ve rahim içi doku hasarlarının ileride gebelik kayıplarına ve tüplerde yapışıklıklara ve tıkanıklıklara neden olabileceği düşünülmelidir.”



KABAKULAK İLTİHABI TESTİSLERİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR



Erkek çocuğu olan anne-babaları da aynı şekilde daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Uzman, “Erkeklerin fertilitesi değerlendirilirken vücut içerisinde kalan testis durumu ile sık karşılaşılır. Bu durumun tespiti basittir ve anne-babalar tarafından bebeğin testisinin kontrolü yapılıp olası bir problemde zaman kaybetmeden doktora başvurulması doğru olacaktır. Aynı zamanda testis iltihabı da ileride kısırlığa neden olabilir. Ergenlik sonrası geçirilen Kabakulak hastalığı da testisleri olumsuz etkileyebilir; sperm sayısı, hareketi ve şekil bozukluğu etkilenebilir” dedi.



KANSER HASTALARINA İZİN VERİLİYOR



Yaşın ilerlemesiyle gebelik şansını arttırmak için yumurta ve sperm dondurmanın, doğurganlığın korunması için iyi bir yöntem olarak değerlendirildiğini aktaran Taşdemir, “Bu durum ülkemizde ancak kanser hastalıkları ile ilgili ameliyatlar veya ilaç tedavileri öncesi resmi belge karşılığı yapılabiliyor” diye konuştu.