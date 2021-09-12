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F1 İtalya Grand Prix'sinde zafer Ricciardo'nun

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı.

12 Eylül 2021 Pazar 23:18
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F1 İtalya Grand Prix'sinde zafer Ricciardo'nun

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen yarışa, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.

Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde birbirleriyle kaza yapan pilotlar, bu yarışta da benzer bir durum yaşadı. Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi. Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının arka tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından havalanan Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarı dışı kaldı.

Kazayı yara almadan atlatan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajı iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle ilk sırada bitirdi. En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, liderin 1.747 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 4.921 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla McLaren-Mercedes takımı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinin ardından ilk kez bir etap yarışından zaferle ayrıldı. Ricciardo ise 2018 Monako'dan sonra yeniden yarış kazandı.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı, 26 Eylül Pazar günü Rusya'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132

5. Sergio Perez (Meksika): 118

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull-Honda: 344.5

3. McLaren-Mercedes: 215

4. Ferrari: 201,5

5. Alpine-Renault: 95

F1 İtalya Grand Prix'sinde zafer Ricciardo'nun

Son Güncelleme: 12.09.2021 23:47
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya Şampiyonasıİtalya Grand Prixsini McLarenMercedes TakımıDaniel Ricciardo
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