Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Famagusta Cup’da ilk gün sona erdi 

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası’nda ilk gün oynanan 3 karşılaşma ile geride kaldı 

02 Ağustos 2022 Salı 18:32
52 Okunma
Famagusta Cup’da ilk gün sona erdi 
banner48

Famagusta Cup’da ilk gün sona erdi 

Dün başlayan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları(Famagusta Cup)’da ikinci gün bugün(dün) oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Kadınlarda 2 Erkeklerde ise 1 karşılaşmanın oynandığı günde, Erkeklerde Özbekistan KKTC’yi mağlup ederken, kadınlarda da Türkiye, KKTC (A) takımını mağlup etti. Günün bir başka maçında ise kadınlarda KKTC (B) takımı Romanya’yı mağlup ederek ilk günü galibiyetle tamamlamış oldu.  

Erkekler’de Özbekistan, Kadınlar’da KKTC(B) ve Türkiye 

Lala Mustafa Paşa Sarayı’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında Erkeklerde KKTC ile Özbekistan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 18-5 Özbekistan üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın galibi de 28-19’luk skorla Özbekistan oldu. Özbekistan’da Rasulsanor, KKTC’de ise Tuğberk 7’şer golle ön plana çıkan isimler oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise kadınlarda KKTC(B) takımı ile Romanya takımı karşı karşıya geldi. İlk devresi 19-4 KKTC(B) takımının üstünlüğü ile sona eren mücadeleyi yine kazanan taraf 33-15’lik skorla KKTC(B) takımı oldu. KKTC(B) takımında Melisa 7 golle maçın en golcü ismi oldu. Günün son maçında ise kadınlar mücadelesinde KKTC(A) takımı ile Türkiye takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Türkiye ilk devreyi rakibi önünde 16-8 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci devrede yine devam ettiren Türkiye sahadan 26-17 galibiyetle ayrılarak, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.  

Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Spor OyunlarıMağusa Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı ne zaman?
Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı ne zaman?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim