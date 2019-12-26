Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiler: 'Çılgınca'

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'in yöneticisi Wilco van Schaik, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'den almaları gereken parayı 1,5 yıldır alamadıklarını ve FIFA'ya şikayette bulunduklarını söyledi. Sarı lacivertliler borcun ödenmemesi halinde UEFA lisansı alamamayla karşı karşıya...

26 Aralık 2019 Perşembe 17:21
F.Bahçe'yi FIFA'ya şikayet ettiler: 'Çılgınca'

Fenerbahçe’nin 2018’de NEC Nijmegen’den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu’nun transfer ücretini ödememesi nedeniyle Hollanda temsilcisiyle başı dertte.

Hollanda’da katıldığı bir Podcast programına açıklamalarda bulunan kulüp yöneticisi Wilco van Schaik, Fenerbahçe’nin ödemesi gereken 1,4 milyon Euro’nun sadece 700 bin Euro’luk kısmının ödediğini ve diğer kalan ücreti ise 1,5 yıldır verilmediğini dile getirdi.

Van Schaik yaptığı açıklamada, “10 Kasım’da FIFA’ya başvurduk ve karar bekliyoruz. Bizim için eşi benzeri olmayan bir şey. Ferdi’nin takımda oynaması güzel bir şey ama hala bu parayı bekliyor olmamız çılgınca. Ocak ayında bir sonuç almayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ligdeki durumunu bile takip ettiklerini söyleyen Schaik, “Fenerbahçe şu an ligde dördüncü ve umarız Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman UEFA lisansı almak için başvuru yapacaklar ve bu da tüm borçları ödemeyi ve onay almayı gerektiriyor. Her hafta Fenerbahçe’nin Süper Lig’de ne yaptığını ve sıralamadaki yerini kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
F.BahçeFIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray’ın ilgilendiği Nemanja Matic’e Jose Mourinho kancası!
Galatasaray’ın ilgilendiği Nemanja Matic’e Jose Mourinho kancası!
Michael Schumacher'in eşinden mesaj var
Michael Schumacher'in eşinden mesaj var
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim