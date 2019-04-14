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Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.

14 Nisan 2019 Pazar 21:25
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. 

Ülker Stadı'nda oynanan maç, takımların karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılıların golünü 66. dakikada Onyekuru atarken, Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan geldi.

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Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Galatasaray, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sırada yer aldı.

Öte yandan, Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 45. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Linnes, Donk, Semih, Ndiaye, Belhanda, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaray
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