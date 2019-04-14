Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan maç, takımların karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılıların golünü 66. dakikada Onyekuru atarken, Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan geldi.
Öte yandan, Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 45. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Linnes, Donk, Semih, Ndiaye, Belhanda, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne