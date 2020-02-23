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Fenerbahçe 1 Galatasaray 3

20 yıllık özlem sona erdi. Fenerbahçe 1 Galatasaray 3

23 Şubat 2020 Pazar 20:03
Fenerbahçe 1 Galatasaray 3
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu.

20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3 golle geçen Galatasaray taraftarlarını mutlu etti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR : 

90+7 GOL! Galatasaray Onyekuru'nun attığı golle durumu 3-1'e getirdi.

84' KIRMIZI KARTLAR! Fenerbahçe'de Deniz Türüç, Galatasaray'da Belhanda kırmızı kart gördü!

79' GOL! Jailson, Onyekuru'yu düşürdü hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Falcao meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

74' SARI KART! Fenerbahçe'nin hızlı atağında Kruse'yi düşüren Mariano sarı kart gördü.

68' SARI KART! Deniz Türüç'ü düşüren Donk sarı kart gördü!

66' KIRMIZI KART! Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart ile cezalandırıldı.

58' SARI KART! Hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Onyekuru'yu düşüren Isla ve Ozan Tufan'ı düşüren Seri sarı kart görenler listesine adını yazdırdı.

54' SARI KART! Fenerbahçe'de rakibi Saracchi'yi ayağından tutup kaldırmaya çalışan Dirar sarı kartla cezalandırıldı.

50' SARI KART! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Ömer Bayram'a yaptıpı tehlikeli hareket sonucu sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

40' GOL! Ömer Bayram'ın kullandığı kornere iyi yükselen Donk düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve karşılşamaya eşitlik geldi.

37' SARI KART! Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Galatasaray'da Falcao sarı kart ile cezalandırıldı

34' Galatasaray yine gole çok yaklaştı. Kornerden seken top Onyekuru'nun önünde kaldı. Yıldız futbolcunun sert şutu Ozan Tufan'a çarparak kornere gitti.

21' GOL! Fenerbahçe Max Kruse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

20' SARI KART! Galatasaray'da penaltı kararını itiraz eden Belhanda sarı kart gördü.

19' FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI! Ceza sahası içinde topla buluşan Muriç, Marcao'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

16' SARI KART! Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Falcao'ya yaptığı hareket sonucunda Halil Umut Meler tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı. Defansın arkasına hareketlenen Onyekuru, Altay ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcunun sert vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

1' Zorlu karşılaşma Halil Umut Meler'in ilk düdüğü ile başladı.

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Son Güncelleme: 23.02.2020 21:08
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