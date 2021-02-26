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Fenerbahçe, Aaron Boupendza'yı istiyor

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza'yı istediğini dile getirdi.

26 Şubat 2021 Cuma 11:34
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Fenerbahçe, Aaron Boupendza'yı istiyor

Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza için Krasnodar transfer teklifinde bulunmuştu.

Hatayspor, Rus ekibiyle 8.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken oyuncu kişisel şartlarda Krasnodar ile anlaşamadı ve takımda kalma kararı aldı.

Radyospor'a konuşan Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, ''Yaklaşık 8,5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil.'' diye konuştu.

Fenerbahçe, Aaron Boupendza'ya teklif yaptı mı?

Rahmi Vardı, Türkiye'den de oyuncuya taliplerin olduğunu vurguladı. Boupendza'nın adı transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ile anılmıştı.

Vardı, Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe'nin de Aaron Boupendza'ya talip olduğunu belirterek, "Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Türkiye'den ve yurt dışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."

NTV SPOR

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