Fenerbahçe'de 3 yıllık imza!

Fenerbahçe, başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcu 2025 yılına kadar Sar-lacivertli formayı terletecek.

SERDAR AZİZ: İNŞALLAH FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKACAĞIM

İmza töreninin ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, "Türkiye’nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe’ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç’a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe’de bırakacağım.” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAKİ: ŞİMDİ YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise yaptığı açıklamada "Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A’dan Z’ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum.” dedi.